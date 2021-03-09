МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Соединённые штаты Америки превратили мировую экономику фактически в "живой труп". Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на комментарий известного российского историка и социального философа Андрея Фурсова. Печатный станок: грозит ли США гиперинфляция

Эксперт рассказал, что постоянное печатание ничем не обеспеченных триллионов долларов привело к тому, что в США возникла самая опасная ситуация, которая только может случиться в принципе в экономике — стагфляция. Так называют сочетание экономической стагнации и высокой инфляции, то есть положение, при котором новые вливания ликвидности не запускают деловую активность. Фактически данную ситуацию можно назвать кризисом "мёртвых" денег, когда их печатание больше не способно простимулировать экономический рост.

По мнению Фурсова, данное обстоятельство может стать настоящей катастрофой века, которая случает раз в сто лет. Прошлый ужасающий коллапс произошёл в Америке примерно столетие назад и получил название "Великая Депрессия". Он отметил, что из той социально-экономической ямы США смогли вылезти только благодаря началу Второй мировой войны, так как именно американская промышленность была источником всей необходимой продукции для союзников, включая оружие, амуницию и даже продукты питания.