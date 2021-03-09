БРЮССЕЛЬ, 9 мар — ПРАЙМ. Глобальный ВВП, как ожидается, вернётся на свой докризисный уровень к середине 2021 года, говорится в весеннем экономическом прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Аналитики объяснили, когда лучше покупать криптовалюту, акции и золото

"Мировой ВВП должен превысить уровень, зафиксированный до пандемии, к середине 2021 года", — говорится в докладе.

Хотя такое восстановление экономики будет касаться не всех стран, отмечают авторы документа: в краткосрочной перспективе, вероятно, будет сохраняться значительная неоднородность, в частности, между развитыми и развивающимися странами.

Перспективы мировой экономики заметно улучшились в последние месяцы, чему способствовало постепенное внедрение эффективных вакцин, объявление о дополнительной бюджетной поддержке в некоторых странах и признаки того, что экономика теперь лучше справляется с ограничениями, вводимыми для борьбы с распространением коронавируса, отмечается в отчёте.

ОЭСР в нынешнем докладе улучшила прогноз по динамике глобального ВВП на 2021 и 2022 годы. Теперь организации ожидает роста показателя на 5,6% против декабрьской оценки в 4,2%. В 2022 году подъем глобального ВВП замедлится до 4%, а не до предполагавшихся ранее 3,7%.

В прошлом году мировая экономика сократилась на 3,4%, напоминает ОЭСР.