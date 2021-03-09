МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Власти Норвегии в соответствии с законом о безопасности могут приостановить планируемую продажу британской компанией Rolls-Royce Group завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines российскому "Трансмашхолдингу" (ТМХ), говорится в заявлении министерства юстиции Норвегии.

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"Правительство в последние месяцы рассматривало данный вопрос, и не исключено, что продажа Bergen Engines может повлечь риски для национальной безопасности. В связи с этим необходимо сделать паузу в процессе продажи, чтобы собрать фактологическую базу для оценки сделки", — заявила министр юстиции Норвегии Моника Меланд.

"Мы хотим, чтобы наша экономика была открытой и привлекательной для зарубежных инвестиций. Но мы также понимаем, что иностранные инвестиции могут угрожать интересам национальной безопасности. И это значит, что мы должны уделять пристальное внимание иностранным инвестициям в стратегические отрасли экономики", — добавила министр.

В начале февраля российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) сообщил, что приобретает у британской компании Rolls-Royce Group завод дизельных и газопоршневых двигателей в Норвегии.

Bergen Engines с момента основания в 1946 году поставил заказчикам более 7 тысяч двигателей, из которых 5 тысяч в данный момент находятся в эксплуатации. В настоящее время в Bergen Engines работают около 900 сотрудников. Эксперт раскрыл, кто виноват в кризисе "мертвых" денег

"Трансмашхолдинг" — крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. Французская Alstom владеет 20% ТМХ, структуры Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Дмитрия Комиссарова и Кирилла Липы — около 80%. ТМХ ранее сообщал, что контролирующими акционерами являются Комиссаров и Липа.