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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210309/833195019.html
Дефицит бюджета России за два месяца составил 644,9 миллиарда рублей
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Дефицит федерального бюджета РФ за январь-февраль текущего года составил 644,899 миллиарда рублей, следует из материалов Казначейства. Доходы бюджета по состоянию на 1 марта... ПРАЙМ, 09.03.2021
дефицит, россия, бюджет, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ за январь-февраль текущего года составил 644,899 миллиарда рублей, следует из материалов Казначейства.
Доходы бюджета по состоянию на 1 марта составили 2,755 триллиона рублей, расходы — 3,4 триллиона.
Дефицит федерального бюджета за январь-февраль 2020 года составлял 272,107 миллиарда рублей. По данным на сайте Казначейства, доходы бюджета на 1 марта 2020 года составляли 2,818 триллиона рублей, расходы — 3,09 триллиона. Таким образом, в годовом выражении дефицит федерального бюджета вырос в 2,4 раза.