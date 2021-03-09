МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ за январь-февраль текущего года составил 644,899 миллиарда рублей, следует из материалов Казначейства.

Доходы бюджета по состоянию на 1 марта составили 2,755 триллиона рублей, расходы — 3,4 триллиона.

Дефицит федерального бюджета за январь-февраль 2020 года составлял 272,107 миллиарда рублей. По данным на сайте Казначейства, доходы бюджета на 1 марта 2020 года составляли 2,818 триллиона рублей, расходы — 3,09 триллиона. Таким образом, в годовом выражении дефицит федерального бюджета вырос в 2,4 раза.