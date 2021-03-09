МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Около 170 миллионов импортных цветов оформили таможенные органы с 1 февраля по 8 марта, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Россиян предупредили о рекордном подорожании цветов

"Российские таможенные органы в период с 1 февраля по 8 марта 2021 года оформили порядка 170 миллионов единиц импортных цветов. За ввоз цветочной продукции уплачено таможенных платежей на сумму более 1,5 миллиарда рублей — на 800 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники рынка задекларировали почти 11 тысяч тонн цветочной продукции (цветов срезанных и бутонов) статистической стоимостью более 81 миллиона долларов. Оформлено более 1800 деклараций на импортную цветочную продукцию со средними сроками выпуска менее 4 часов.

Средняя стоимость наиболее популярных в праздничный период цветов – роз и хризантем – после таможенного оформления составила менее 35 рублей за цветок.

"Всего за 36 дней российские таможенники оформили объем цветочной продукции, составляющий более 50% всего объема импорта цветов за 2020 год. Это позволило исключить образование дефицита на рынке", — отметил первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов, слова которого приводятся в сообщении.