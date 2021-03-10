МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 апреля проанализировать систему оплаты труда бюджетников и определить соответствие целевым показателям, поручения опубликованы на сайте Кремля. Экономист рассказал, когда нужно "сбросить" валюту

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ проанализировать систему оплаты труда работников организаций бюджетной сферы (во всех таких организациях) и определить соответствие уровня оплаты труда этих работников целевым показателям, установленным указом президента РФ от 7 мая 2012 г №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", — говорится в сообщении.

Доклад необходимо представить до 20 апреля.