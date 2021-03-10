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Путин поручил проверить систему оплаты труда бюджетников
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Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 апреля проанализировать систему оплаты труда бюджетников и определить соответствие целевым показателям, поручения... ПРАЙМ, 10.03.2021
бюджетники, владимир путин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 апреля проанализировать систему оплаты труда бюджетников и определить соответствие целевым показателям, поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ проанализировать систему оплаты труда работников организаций бюджетной сферы (во всех таких организациях) и определить соответствие уровня оплаты труда этих работников целевым показателям, установленным указом президента РФ от 7 мая 2012 г №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", — говорится в сообщении.
Доклад необходимо представить до 20 апреля.