МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Маткапитал в 2020 г получен на 1,2 миллиона детей, почти 650 тысяч получили его проактивно, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

"Всего в прошлом году материнский капитал получили 1,2 миллиона родителей. Из них более половины – 641 тысяч семей – в проактивном режиме", — сказал Котяков на заседании комитета Госдумы.