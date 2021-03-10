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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210310/833198424.html
Власти рассказали, сколько детей получили материнский капитал в 2020 году
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Маткапитал в 2020 г получен на 1,2 миллиона детей, почти 650 тысяч получили его проактивно, заявил глава Минтруда Антон Котяков. "Всего в прошлом году материнский капитал получили... ПРАЙМ, 10.03.2021
россия, материнский капитал, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Маткапитал в 2020 г получен на 1,2 миллиона детей, почти 650 тысяч получили его проактивно, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
"Всего в прошлом году материнский капитал получили 1,2 миллиона родителей. Из них более половины – 641 тысяч семей – в проактивном режиме", — сказал Котяков на заседании комитета Госдумы.