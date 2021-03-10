МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ в 2021 году по состоянию на 7 марта составил 4,51 миллиарда долларов, что на 28,1% выше показателя на аналогичную дату прошлого года, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе.

Экспорт зерна из России вырос на 86,4%, до 1,916 миллиарда долларов, рыбы и морепродуктов — снизился на 27,2%, до 521 миллиона, поставки продукции масложировой отрасли увеличились на 9,2% — до 787 миллионов долларов. Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности уменьшился на 5,1%, до 394 миллионов долларов, мясной и молочной продукции — вырос на 32,8%, до 154 миллионов.

Ведущий покупатель российской сельхозпродукции — Китай, который увеличил импорт в текущем году на 24,4%, до 822 миллионов долларов. Доля Китая в общем объеме поставок продукции АПК из РФ составляет 18,2%. В Сенате прокомментировали решение снизить скорость работы Twitter

На втором месте — Турция с долей 15,2%, которая нарастила импорт на 35,5%, до 687 миллионов долларов. На третьем месте — Евросоюз: экспорт туда составляет 470 миллионов долларов, на 3,5% ниже показателя на аналогичную дату прошлого года (доля страны — 10,4%). В топ-10 импортеров российской сельхозпродукции входят также Египет, Южная Корея, Азербайджан, Украина, Пакистан, Узбекистан и Монголия.

По оценке "Агроэкспорта", поставки сельхозпродукции из РФ за рубеж в 2020 году составили 30,658 миллиарда долларов. В 2019 году, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из России составил 24,83 миллиарда долларов, снизившись на 0,5%.

Минсельхоз РФ сообщал, что Россия в 2019 году поставила на зарубежные рынки продукции и продовольствия на 25,6 миллиарда долларов. Минсельхоз при расчете показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК", помимо данных ФТС, использует данные Росстата по экспорту рыбы и морепродуктов за пределами таможенной территории РФ, а также ряда иных товаров.