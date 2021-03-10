МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-феврале 2021 года снизилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составило 13,1 миллиарда долларов, следует из предварительной оценки ЦБ.

"По предварительной оценке Банка России, в январе-феврале 2021 года положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации составило 13,1 миллиарда долларов, уменьшившись на 4,5 миллиарда долларов по сравнению с показателем сопоставимого периода 2020 года", — говорится в сообщении.

Как поясняет ЦБ, ключевую роль сыграло ослабление профицита внешней торговли товарами в результате снижения стоимостных объемов экспортных поставок углеводородного сырья, а также вследствие увеличения импорта товаров. При этом ухудшение внешнеторгового баланса было частично нивелировано сокращением дефицита баланса услуг. Какие товары и услуги опасно брать в кредит

ЧИСТЫЙ ОТТОК КАПИТАЛА

Чистый отток капитала из РФ в январе-феврале составил 12 миллиардов долларов, снизившись на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует предварительная оценка ЦБ.

"Сальдо финансовых операций частного сектора по итогам января-февраля 2021 года сложилось в размере 12 миллиардов долларов (14,7 миллиарда долларов в сопоставимом периоде прошлого года)", — говорится в сообщении.

Как отмечает регулятор, показатель сформирован в основном наращиванием иностранных активов как банками, так и прочими секторами.