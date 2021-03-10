МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Рост денежной массы, сильно обгоняющий рост ВВП Соединенных Штатов, возможно, станет проблемой на длинном горизонте, однако катастрофы не произойдет: американская экономика уже более десяти лет стабильно абсорбирует "лишнюю" денежную массу без особых потрясений. Что касается России, то эмиссия доллара и евро сказывается на ней позитивно, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Американские компании призывают конгресс одобрить пакет стимулов Байдена

По сообщениям Reuters, Палата представителей конгресса США намерена проголосовать в среду утром по утвержденному ранее сенатом пакету стимулирования экономики на 1,9 триллиона долларов. Федеральные власти намерены направить средства на борьбу с последствиями пандемии. Ожидается, что план будет одобрен, чтобы президент США Джо Байден успел подписать его к концу недели.

ЭМИССИЯ КАК УГРОЗА?

Крупные эмиссии потенциально несут в себе угрозу инфляции, полагают эксперты. Более того, в случае с долларом мы видим эту инфляцию в динамике цен на жильё в США и в ралли сырьевых цен — это так называемая инфляция активов, указывает заместитель генерального директора ИК "Универ Капитал" Дмитрий Александров.

"Вместе с тем, потребительская инфляция может сдерживаться довольно долго, как за счёт естественных механизмов. Это как избыток производственных мощностей и большой резерв дополнительного предложения товаров массового потребления, например, со стороны производителей из Юго-Восточной Азии, так и спецрегулирование. Возможно, например, введение целевого субсидирования местных производителей с компенсацией их расходов, привязанных к динамике стоимости сырья", — говорит он.

Тем не менее, долгосрочно риски инфляции эмиссия в любом случае создаёт, если рост количества денег не будет сопровождаться ростом товарной массы, или — что важно — различного рода услуг. И тут большое поле для дискуссии: все ли услуги подойдут. Инвесторы почуяли неладное. Что происходит на рынке акций США

"Таким образом, рост денежной массы, существенно обгоняющий рост ВВП, может быть проблемой на длинном горизонте, особенно в случае возникновения недоверия к валюте, прошедшей через период активной эмиссии или при сокращении её доли в торговом обмене", — подчеркивает аналитик.

ПИК ИНФЛЯЦИИ НЕ ЗА ГОРАМИ

По мнению эксперта "БКС Мир инвестиций" Михаила Зельцера, фискально-монетарные стимулы были жизненно необходимы на этапе острой фазы коронакризиса.

В настоящее время наблюдается закономерный скачок инфляции. Причина – в дисбалансе спроса и предложения в процессе восстановления активности: промышленные силы "просто не поспевают".

"Процесс восстановления промышленности требует времени, к концу года, вероятно, дисбаланс сойдёт на нет. А пик инфляции уже совсем близок", — прогнозирует он.

Крупнейшие центральные банки используют гибридные стратегии для достижения поставленных целей. Очевидно, что в мире начала доминировать Modern Monetary Theory (ММТ), согласно которой вливания денег через выпуск госдолга возможны до тех пор, пока инфляция находится в целевом диапазоне, предполагает в свою очередь главный стратег компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян.

Система, где сбережения людей, которым не нужны деньги сейчас, через банки и публичные рынки ценных бумаг превращаются в инвестиции, не до конца работает во благо экономики. По этой причине растущий госдолг является основным драйвером, подпитывающим инвестиции и экономический рост.

НОВАЯ ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ?

Сегодняшняя ситуация кардинально отличается от периода Великой депрессии, причиной которой стал дефицит денег, вызванный влиянием золотого стандарта. Сейчас ситуация прямо противоположная: ликвидности на рынке в избытке, рассуждает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

"Стагфляция поразила экономику США в 1970-е, когда они имели высокую безработицу (более 7%) при высоком росте цен (около 10%). Та ситуация тоже не особо похожа на нынешнюю: Америке сейчас больше угрожает дефляция", — отмечает он.

В стране, несмотря на рекордную в истории денежную эмиссию, рост цен не превышает 1,5% (в прошлом году едва превысила 0,6%). То есть, ни один из кризисов прошлого не помогает объяснить нынешнюю ситуацию.

Признаков депрессии нет: напротив, экономика растет, ускоряясь с каждым кварталом. "Но парадокс в том, что при этом безработица остается стабильно высокой, а инфляция стабильно низкой", — указывает аналитик. Догнать Америку. Зачем Россия влезла в триллионные долги

Одно из объяснений этому — эффект цифровизации: благодаря пандемии экономика США ускорила переход на новые технологии, ей нужно меньше рабочих рук, а свободные деньги ушли в инновации в виде инвестиций.

СТАНЕТ ЛИ ЭТО ПРОБЛЕМОЙ В БУДУЩЕМ

В следующем экономическом цикле американскую экономику может ждать еще более жесткая перестройка с массовым увольнением людей низкой квалификации, предполагает Емельянов, не исключая, что это будет сопровождаться "запоздалым сильным всплеском инфляции".

Однако катастрофы точно ждать не следует: экономика США уже более десяти лет стабильно абсорбирует "лишнюю" денежную массу без каких-либо потрясений. Это связано с тем, что у нее срабатывают внутренние защитные механизмы.

"Жители Америки просто не готовы терять в уровне жизни, в том числе из-за инфляции. Они произведут столько "лишних" услуг, сколько нужно, чтобы найти применение новым деньгам", — говорит Емельянов.

ВЛИВАНИЯ НА ПОЛЬЗУ

Вливания в экономику США отражаются и на других странах. Экономический рост развитых и крупных развивающихся государств напрямую влияет на объем потребления энергоресурсов и сырья.

Китай зависит от потребительской мощи США и Европы как основных рынков сбыта. Мир взаимосвязан, и цикл роста начинается с развивающихся рынков.

"Все попытки новой администрации Вашингтона направлены на стимулирование как спроса, так и производства. И от этого успеха зависят цены на нефть и экономический рост на развивающихся рынках", — убежден Мкртчян.

Основные риски связаны с образованием пузыря государственного долга в ЕС и США. Пока нет полноценной альтернативы доллару и евро, пузыря на долговом рынке не предвидится. Однако номинальный курс доллара будет реагировать на рост денежной массы, полагает стратег.

ЧТО ЖДЕТ ЕВРОПУ

Европейцы не настолько предприимчивы, как американцы, чтобы мгновенно обращать дешевые деньги в новые отрасли и сервисы, но за них переживать не стоит.

Если в Америке избыточную денежную массу затягивает фондовый рынок и стартапы, то в Европе роль "защитного буфера" выполняют рынок недвижимости и различные социальные проекты.

"Все, что жители ЕС не могут инвестировать в реальное производство, они обычно тратят на покупку жилья, дачи на море в южной стране или на благоустройство городской среды у себя на родине. И в этом они очень похожи на россиян", — полагает Емельянов.

В итоге ситуация с инфляцией в Европе следующая: на повседневных товарах и услугах выпуск новых денег не сказывается практически никак. C 2012 года товарная инфляция в еврозоне колеблется в районе 1%, в то время как цены на жилье во многих городах, например, в Мюнхене и Франкфурте, выросли почти в 2 раза, а стоимость жизни из-за этого – в 1,5 раза.

Но в официальной инфляции это не учитывается, поэтому борьба с дефляцией и эмиссия евро, по мнению эксперта, могут продлиться еще не одно десятилетие.

И РОССИЮ

В свою очередь для России эмиссия доллара и евро пока вполне позитивны. Поскольку рубль является производным от долларовой цены нефти, то возникает эффект подавления инфляции внутри РФ: чем длиннее валютная линейка, тем ценнее на ее фоне выглядит рубль.

"Кроме того, мы получаем целый набор позитивных факторов: рост мировых цен на нефть, металлы, аграрную продукцию – основные экспортные статьи России. Плюс повышенный спрос американских фондов на акции и облигации за пределами США, включая российские – все это доносит до нашей страны плоды зарубежного инвестиционного бума", — отмечает Емельянов.

Мкртчян считает основным для России санкционный риск. В случае санкций против российского госдолга курс валюты и ставки будут реагировать "намного более чувствительно". Тогда как пакет стимулов в США уже заложен в цену текущего валютного курса и ставок. Как власти будут регулировать цены и чем ответит рынок

Впрочем, это не значит, что Банку России тоже стоит активизировать печатный станок по примеру ЕС и США: структурно наша экономика устроена иначе. "Эксперименты с ростом эмиссии почти гарантированно закончатся тем, что деньги пойдут в сторону спроса на товарный импорт. У нас не настолько обеспеченное население, чтобы автоматически тратить дополнительные свободные средства на инвестиции или расширение жилплощади. Люди тратят в первую очередь на самое базовое – продукты, лекарство, коммуналку", — подытожил эксперт.