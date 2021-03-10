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Путин призвал оценить меры по перевозке людей с Дальнего Востока
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Надо проанализировать принятые меры и их достаточность при перевозке людей с Дальнего Востока без учета возрастных ограничений, заявил президент России Владимир Путин. "Прошу... ПРАЙМ, 10.03.2021
дальний восток, владимир путин, новости, экономика, регионы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Надо проанализировать принятые меры и их достаточность при перевозке людей с Дальнего Востока без учета возрастных ограничений, заявил президент России Владимир Путин.
"Прошу правительство провести оценку достаточности принятых мер для того, чтобы обеспечить перевозки людей (с Дальнего Востока — ред.), которые хотят посещать другие регионы РФ, причем без учета возрастных ограничений. Да, мы с вами приняли решение, выделили дополнительные 5 миллиардов, это хорошо, но прошу вас проанализировать, как это все работает, какие еще нужны ресурсы для того, чтобы обеспечить передвижение людей в нормальном режиме", — сказал президент в ходе заключительного слова на совещании с членами правительства.