МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Надо проанализировать принятые меры и их достаточность при перевозке людей с Дальнего Востока без учета возрастных ограничений, заявил президент России Владимир Путин. Путин пообещал, что желающих отдыхать за границей не будут удерживать

"Прошу правительство провести оценку достаточности принятых мер для того, чтобы обеспечить перевозки людей (с Дальнего Востока — ред.), которые хотят посещать другие регионы РФ, причем без учета возрастных ограничений. Да, мы с вами приняли решение, выделили дополнительные 5 миллиардов, это хорошо, но прошу вас проанализировать, как это все работает, какие еще нужны ресурсы для того, чтобы обеспечить передвижение людей в нормальном режиме", — сказал президент в ходе заключительного слова на совещании с членами правительства.