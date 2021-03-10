МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Минтруд РФ предлагает проиндексировать социальные пенсии с 1 апреля на 3,4%, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. В Кремле рассказали о планах индексации пенсий работающим пенсионерам

"В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ" с 1 апреля 2021 года должна быть осуществлена индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера (далее – ПМП) в РФ за прошедший 2020 год… предлагается с 1 апреля 2021 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 3,4%", — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что исходя из данных о величине ПМП в России за 2020 год (9308 рублей) и за 2019 год (9002 рубля), темп роста ПМП в России за 2020 год составил 103,4%.

На индексацию социальных пенсий будут направлены 12,8 миллиарда рублей из бюджета, она затронет 3,9 миллиона россиян, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

"Для индексации из федерального бюджета будет направлено порядка 12,8 миллиарда рублей до конца текущего года. Всего индексация затронет 3,9 миллиона граждан — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению", — говорится в сообщении.

Получатели социальных пенсий – это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. В результате проведения индексации средний размер социальной пенсии составит с 1 апреля 2021 года 10 183 рубля.

У тех граждан, у кого своя социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, есть социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня, добавили в Минтруде.