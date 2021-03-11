МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Японии для решения "территориального вопроса" следует продемонстрировать "готовность и способность" заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами, считает японский политолог, бывший дипломат Акио Каватао в своей статье на портале Newsweek Japan. Названы главные "горячие точки" 2021 года

"Для того, чтобы российские власти осознавали важность решения территориальной проблемы, японское правительство должно демонстрировать свою готовность и способность блокировать пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые являются основными маршрутами снабжения и между материковой частью России, и четырьмя "северными островами"", — написал он.

По словам политолога, сейчас Токио не нужно торопиться с решением курильского вопроса, а дождаться, когда "национальная мощь" России "снизится, как в 1990-е годы".

При этом Каватао признает, что в обозримом будущем ничего подобного не предвидится, и Японии нужно "собраться" и настроиться на "долгий процесс".

Уже сейчас Токио, как считает политолог, должен "разрушить главную предпосылку позиции России" и доказывать "всему миру", что Ялтинское соглашение 1945 года "само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией".

Ученый добавил, что "лучше во всем этом соблюдать спокойствие и хладнокровие", а также избегать "излишнего ажиотажа" в СМИ.

"Нам необходимо выстраивать отношения с Россией комплексно, постепенно добиваясь создания в ней настроений, выгодных для нас с точки зрения решения территориального вопроса", — пишет он.

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