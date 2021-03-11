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Россия избавится от долларовой зависимости
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Российская Федерация постепенно избавится от долларовой зависимости, считает председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин. По заявлению парламентария, страна... ПРАЙМ, 11.03.2021
дедолларизация, россия, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Российская Федерация постепенно избавится от долларовой зависимости, считает председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.
По заявлению парламентария, страна планирует переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими государствами-партнерами. В том числе — в формате Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"Россия последовательно уходит от зависимости от доллара. Например, в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74 процентов. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией", — отметил председатель Госдумы.
Как сообщало в феврале министерство финансов РФ, страна изменила структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю активов в американских долларах и евро с 45% до 35%.