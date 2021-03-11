МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Российская Федерация постепенно избавится от долларовой зависимости, считает председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин. Эксперт рассказал, когда рубль установит новые нежданные рекорды

По заявлению парламентария, страна планирует переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими государствами-партнерами. В том числе — в формате Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Россия последовательно уходит от зависимости от доллара. Например, в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74 процентов. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией", — отметил председатель Госдумы.

Как сообщало в феврале министерство финансов РФ, страна изменила структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю активов в американских долларах и евро с 45% до 35%.