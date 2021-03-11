МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе снизилось на 34,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 5,2 миллиарда долларов, составив 9,7 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе выросли на 8,4%

По данным ФТС, в январе 2021 года внешнеторговый оборот России составил 43,4 миллиарда долларов и по сравнению с январем 2020 года сократился на 8,7%.

Экспорт России в январе составил 26,6 миллиарда долларов, что на 14,9% меньше, чем в январе 2020 года. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 86,6%, на страны СНГ – 13,4%.

Основой российского экспорта в январе 2021 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 55,7% (в январе 2020 года – 66,4%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 59,1% (в январе 2020 года – 71,4%), в страны СНГ – 33,6% (27,7%). Россия впервые экспортировала продуктов больше, чем импортировала

Импорт России в январе составил 16,8 миллиарда долларов и по сравнению с январем 2020 года увеличился на 3%. На долю стран дальнего зарубежья пришлось 89,4%, на страны СНГ – 10,6%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование – 47,3% (в январе 2020 года – 44,8%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 50,7% (в январе 2020 года – 47,8%), из стран СНГ – 18,4% (20,2%).

В страновой структуре внешней торговли России на долю Евросоюза в январе приходилось 34,2% российского товарооборота (в январе 2020 года – 37,1%), на страны СНГ – 12,3% (11,2%), на страны ЕАЭС – 9,2% (7,9%), на страны АТЭС – 35,7% (34,4%).