2021-03-11T12:26:31+03:00
2021-03-11T12:26:31+03:00
2021-03-11T12:26:31+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210311/833209230.html
Правительство пополнило свой резервный фонд на 13,8 миллиарда рублей
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 13,8 миллиарда рублей, следует из документа, опубликованного на... ПРАЙМ, 11.03.2021
резервный фонд, правительство рф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 13,8 миллиарда рублей, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"Минфину России внести в установленном порядке в 2021 году изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2021 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства РФ в 2021 году на 13826503 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2021 год на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ, по которым на 1 января 2021 г. отсутствуют соглашения", — говорится в документе.
В частности, это касается средств в размере 12,5 миллиарда рублей, предусмотренных Минпромторгу на предоставление межбюджетного трансферта Чукотскому автономному округу на реализацию инвестпроектов по организации добычи и переработки многокомпонентных руд, в том числе содержащих цветные и благородные металлы.
Резервный фонд правительства РФ создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.