МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 13,8 миллиарда рублей, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации. ФНБ по итогам года может пополниться на два триллиона рублей

"Минфину России внести в установленном порядке в 2021 году изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2021 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства РФ в 2021 году на 13826503 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2021 год на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ, по которым на 1 января 2021 г. отсутствуют соглашения", — говорится в документе.

В частности, это касается средств в размере 12,5 миллиарда рублей, предусмотренных Минпромторгу на предоставление межбюджетного трансферта Чукотскому автономному округу на реализацию инвестпроектов по организации добычи и переработки многокомпонентных руд, в том числе содержащих цветные и благородные металлы.

Резервный фонд правительства РФ создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.