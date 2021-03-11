МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 13,8 миллиарда рублей, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

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"Минфину России внести в установленном порядке в 2021 году изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2021 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства РФ в 2021 году на 13826503 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2021 год на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ, по которым на 1 января 2021 г. отсутствуют соглашения", — говорится в документе.

В частности, это касается средств в размере 12,5 миллиарда рублей, предусмотренных Минпромторгу на предоставление межбюджетного трансферта Чукотскому автономному округу на реализацию инвестпроектов по организации добычи и переработки многокомпонентных руд, в том числе содержащих цветные и благородные металлы.

Резервный фонд правительства РФ создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.