МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. 2020 год из-за пандемии коронавируса стал самым плохим для мировой экономики после Второй мировой войны, считает президент РФ Владимир Путин. Кремль отверг идею "веерной" раздачи денег для восстановления экономики

"Уже говорил об этом и отмечу вновь, что прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны. Да вы и сами об этом хорошо знаете", — сказал Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5%, отметил глава государства.

"Причины объективные. Это, в первую очередь, эпидемиологическая ситуация, введение вынужденных ограничений, что негативно сказалось на ведении бизнеса, на экономической динамике в целом", — отметил Путин.

Кризис потребовал экстраординарных действий от всех стран, добавил глава государства, в этих условиях были реализованы рекордные по объемам стимулирующие пакеты мер — как по линии бюджетной, так и денежно-кредитной политики. При этом России в целом удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии, РФ обрела качественно новые возможности для снижения зависимости от глобальной конъюктуры. Впервые в истории кризисов Россия нк ужесточала денежно-кредитную политику, а напротив, мсягчала ее, подчеркнул глава государства. ФНБ по итогам года может пополниться на два триллиона рублей

Президент подчеркнул необходимость системной поддержки инвестиционных проектов отечественного бизнеса, а также увеличения на федеральном и региональном уровнях расходов на развитие инфраструктуры. Кроме того, нужно обеспечить доступ бизнеса к финансовым ресурсам при реализации инвестпроектов.

"Напомню о поставленной цели: к 2030 году годовой объем инвестиций в основной капитал в России должен вырасти не меньше чем на 70% в реальном выражении по сравнению с 2020 годом. Чтобы выйти на этот уровень, необходимо системно поддерживать инвестиционные проекты отечественного бизнеса", — сказал Путин в четверг на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

Риски инвестиций в российскую экономику серьезно снизились, заявил Путин.

"Благодаря целенаправленной экономической политике нам удалось избежать провала инвестиционной активности, серьезно снизились риски вложения в российскую экономику. Сделать инвестиционную среду более предсказуемой и стабильной — это, безусловно, наша задача", — сказал он на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

Испытания кризиса доказали важность социальной ответственности бизнеса, заявил Владимир Путин.

"Испытания кризиса показали, насколько важно, когда бизнес, компании на деле, конкретными решениями демонстрируют ответственность за страну, за регион, за город, в котором они работают, за специалистов их коллективов, реализуют проекты в социальной сфере, в области защиты окружающей среды", — сказал президент.

Кризис показал, с какими серьезными проблемами сталкиваются компании, которые в погоне за сиюминутным результатом забывают о работе на перспективу, подчеркнул глава РФ.

"И напротив, и в нашей стране, да и во всем мире мы видим, с какими серьезными проблемами сталкиваются компании, которые в погоне за сиюминутным результатом забывают о работе "вдолгую", на перспективу. Расходы на эти решения, на решение этих проблем, на преодоление их последствий порой в разы превышают мнимую экономию", — добавил он.