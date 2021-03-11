МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что начал подготовку к посланию Федеральному Собранию.

"Я попросил вас сегодня собраться, потому что мы с коллегами в администрации и в правительстве начали работу по подготовке послания, ежегодного послания Федеральному Собранию, и мнения первых лиц наших ведущих компаний, предпринимательских объединений в этой связи крайне важны", — сказал он на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.