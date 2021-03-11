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Путин начал подготовку послания Федеральному Собранию
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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что начал подготовку к посланию Федеральному Собранию. "Я попросил вас сегодня собраться, потому что мы с коллегами в администрации и в... ПРАЙМ, 11.03.2021
послание федеральному собранию, владимир путин, новости, экономика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что начал подготовку к посланию Федеральному Собранию.
"Я попросил вас сегодня собраться, потому что мы с коллегами в администрации и в правительстве начали работу по подготовке послания, ежегодного послания Федеральному Собранию, и мнения первых лиц наших ведущих компаний, предпринимательских объединений в этой связи крайне важны", — сказал он на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.