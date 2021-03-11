МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 марта, снизилось на 42 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 712 тысяч заявок, сообщило в четверг министерство труда страны. Фьючерсы на индексы США растут в ожидании макростатистики

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали снижения показателя на 20 тысяч, до 725 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 27 февраля, был пересмотрен до 754 тысяч с 745 тысяч.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 34 тысячи с пересмотренного показателя — до 759 тысяч. Первоначальный показатель был пересмотрен в сторону повышения — до 793 тысяч с 790,75 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 февраля, снизилось на 193 тысячи с показателя предыдущей недели, до 4,144 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 4,337 миллиона с 4,295 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.