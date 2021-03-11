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https://1prime.ru/state_regulation/20210311/833214697.html
Путин призвал не допустить "ценовых ударов" на рынке продуктов
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Баланс интересов при определении цен на продукты должен соблюдаться, не должно быть таких "ценовых ударов", которые произошли по ряду продуктов, заявил президент России Владимир... ПРАЙМ, 11.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Баланс интересов при определении цен на продукты должен соблюдаться, не должно быть таких "ценовых ударов", которые произошли по ряду продуктов, заявил президент России Владимир Путин.
"Баланс интересов должен соблюдаться. Почему я достаточно жестко, может быть, разговаривал с коллегами из правительства? Ну, удары внутриценовые не должны быть такими, которые имели место быть. Надо инструменты соответствующие применять и смягчать", — сказал Путин на совещании по вопросам инвестиционной активности.