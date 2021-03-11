МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Баланс интересов при определении цен на продукты должен соблюдаться, не должно быть таких "ценовых ударов", которые произошли по ряду продуктов, заявил президент России Владимир Путин.

"Баланс интересов должен соблюдаться. Почему я достаточно жестко, может быть, разговаривал с коллегами из правительства? Ну, удары внутриценовые не должны быть такими, которые имели место быть. Надо инструменты соответствующие применять и смягчать", — сказал Путин на совещании по вопросам инвестиционной активности.