БРЮССЕЛЬ, 11 мар — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогноз роста ВВП региона единой европейской валюты, куда входят 19 стран ЕС, на 2021 год до 4% с 3,9%, снизил оценку роста на 2022 год до 4,1% и сохранил на 2023 год на уровне 2,1%, сообщила глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции. ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

"Годовой рост реального ВВП ожидается на уровне 4% в 2021 году, 4,1% в 2022 году и 2,1% в 2023 году", — сказала она.

По сравнению с предыдущим, декабрьским прогнозом, по словам Лагард, оценка в целом практически не изменилась. Тогда регулятор ждал, что экономика региона вырастет на 3,9% в 2021 году, 4,2% — в 2022 году и 2,1% — в 2023 году. Однако в первом квартале текущего года экономика еврозоны может сократиться на фоне пандемии.

Поступающие экономические данные и опросы указывают на сохраняющуюся в первом квартале слабость экономики, обусловленную пандемией и связанными с ней ограничительными мерами, отметила она.

Кроме того, регулятор повысил прогноз по инфляции региона единой европейской валюты, куда входят 19 стран ЕС, на текущий год до 1,5% с 1%.

"Прогноз для еврозоны предполагает годовую инфляцию в 1,5% в 2021 году, 1,2% в 2022 году и 1,4% в 2023 году", — сказала она.

Оценка на текущий и следующий годы увеличена "в основном ввиду временных факторов и повышенной инфляции цен на энергоносители", пояснила она.

В предыдущем, декабрьском прогнозе регулятор предсказывал увеличение потребительских цен на 1% в 2021 году, на 1,1% — в 2022 году, на 1,4% в 2023 году.