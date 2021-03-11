МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Введение демпфера на подсолнечное масло может обернуться для отрасли заметными убытками и нарушением экспортных поставок, считает основной акционер группы "Русагро" Вадим Мошкович.

"Сейчас идут разговоры, чтобы ввести демпфирующие пошлины на экспорт сырого подсолнечного масла. У нас уже все годовые программы сверстаны, мы продукцию закупили на год вперед, и это может обернуться для нас большими убытками, нарушением экспортных поставок",- сказал Мошкович на совещании у президента РФ Владимира Путина о мерах по повышению инвестиционной активности. В роли "защитных" выступают бумаги "Русагро"

Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил в среду, что правительство РФ прорабатывает вопрос введения демпфера на подсолнечное масло по аналогии с механизмом, который действует в отношении зерна.

"Зерновой демпфер" является инструментом регулирования экспорта зерна из России. Он будет состоять из двух частей: гибкой экспортной пошлины, действующей постоянно, и механизма возврата средств, полученных от демпфера, в сельскохозяйственный сектор для его поддержки.

"В целом, мне кажется, такие меры не совсем идут на пользу с точки зрения экспорта нашей сельхозпродукции, долгосрочного планирования и выстраивания работы по экспорту нашей сельхозпродукции, где мы стараемся, завоевываем рынки. Это непростая задача, места все заняты, и это вызывает у нас определенную тревогу", — добавил Мошкович.

Он заметил, что цены выросли не только на сельхозпродукцию, но также и на средства защиты растений, на удобрения, поэтому в результате сельхозпроизводитель "оказался между двух огней". "С одной стороны, введены экспортные пошлины, с другой стороны, выросли цены на удобрения, на средства защиты, на ГСМ.

И получается, что доходы, которые сегодня получают сельхозпроизводители, резко сужаются. Это сокращает возможности инвестиций в расширение производства, в качество, в улучшение плодородия земель", — заключил Мошкович.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции.

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