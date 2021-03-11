МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ направит в 2021 году 212 миллиардов рублей на реализацию дорожных работ, следует из сообщения кабмина по итогам заседания правкомиссии по региональному развитию.

Отмечается, что на заседании с участием представителей Минтранса, Минфина, Росавтодора и глав субъектов Федерации обсуждались актуальные вопросы подготовки регионов к дорожно-строительному сезону. "Автодор" открыл движение по третьему участку ЦКАД

"В 2021 году на реализацию дорожных работ предусмотрены федеральные средства в размере 131 миллиард рублей, ещё 70,5 миллиардов рублей распределено в рамках разблокировки средств и 10,5 – выделено Республике Крым из резервного фонда", — говорится в сообщении. Освоение выделенных средств нужно обеспечить к 1 декабря, подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он акцентировал внимание на важности увеличения доли реализуемых ГЧП-проектов.

"Мы должны максимально привлекать внебюджетные деньги. Задача, которую мы себе ставим на ближайшие три года, за счёт различных источников привлечь в отрасль порядка 1 триллиона рублей", — заявил Хуснуллин.

Вице-премьер также добавил, что необходимо поменять подходы к формированию программ дорожных работ — в первую очередь нужно выделять финансирование на ремонт дорог, входящих в опорную сеть страны, а затем включать в перечень ремонта транспортные артерии с высокими пассажиро- и грузопотоками.

Говорилось на совещании и о развитии интеллектуальных транспортных систем в городах с населением от 300 тысяч человек. В 2021 году на эти цели 25 регионам предусмотрено 3,95 миллиарда рублей, следует из сообщения.

Кроме этого, Хуснуллин высказался по поводу концессии по строительству моста через Лену в Якутске.

"Концептуально я поддерживаю строительство этого моста, однако считаю, что проект необходимо корректировать с точки зрения его стоимости. Прошу главу Якутии, Минтранс России, Росавтодор и "Главгосэкспертизу" в течение двух недель доработать проект и представить свои предложения по его оптимизации", — сказал он.

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