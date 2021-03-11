МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, закрепляющий на постоянной основе в Бюджетном кодексе правовые основания для применения механизма казначейского сопровождения бюджетных средств.

На рассмотрение Госдумы он может быть вынесен 17 марта, сообщили РИА Новости в комитете. В Госдуме объяснили слухи о новой пенсионной реформе

Данный механизм предусматривает предоставление средств из бюджета при наличии фактической потребности в них и их использование после проверки на соответствие условиям и целям их предоставления.

Это обеспечивает защиту от риска возможных недобросовестных действий со стороны поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе невозврата в бюджет предоставленных средств при неисполнении обязательств по контракту.

Механизм казначейского сопровождения функционирует, начиная с 2016 года, в соответствии с законом о федеральном бюджете Казначейскому сопровождению подлежат средства, получаемые на основании контрактов и договоров, источником финансового обеспечения которых являются предоставляемые из федерального, регионального или местного бюджета средства.

Законопроектом также устанавливаются правовые основания для применения механизма казначейского сопровождения по отдельным решениям правительства РФ, в том числе расширенное казначейское сопровождение. Расширенное казначейское сопровождение предполагает, в том числе, осуществление дополнительно проверки ведения раздельного учета результатов деятельности, расходной декларации о структуре цены контракта (договора), факта поставки товара (работы, услуги).

Помимо этого, законопроект определяет средства, не подлежащие казначейскому сопровождению. К ним отнесены средства, предоставляемые на основании контрактов, предметом которых являются приобретение услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования и т.д.

Казначейскому сопровождению не будут подлежать и средства, для которых предусмотрен особый порядок использования и контроля, например, предоставляемые банкам и госкорпорации "ВЭБ.РФ" или в целях возмещения недополученных доходов или фактически понесенных затрат.

Бюджетный кодекс также дополняется новыми статьями, направленными на урегулирование вопросов исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства участников казначейского сопровождения и осуществление бюджетного мониторинга в системе казначейских платежей.

В рамках осуществления такого мониторинга будут формироваться требования по идентификации участников казначейского сопровождения при открытии им казначейских счетов и выявлению рисков при совершении ими операций с этих счетов.

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