МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, наделяющий правительство РФ полномочиями определять категории товаров, в отношении которых не применяются неполное или периодическое таможенное декларирование.

Документ, внесенный правительством, разработан в целях недопущения недостоверного декларирования вывозимых товаров.

Минфин в январе разместил на федеральном портале проектов правовых актов проект постановления правительства, в котором предлагается отнести пшеницу, рожь, ячмень, кукурузу, сою, рапс и подсолнечник, а также древесину, изделия из нее и древесный уголь к товарам, в отношении которых не применяется неполное таможенное декларирование.

Сейчас в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) осуществляется единое таможенное регулирование.

При этом в статьях 115 и 116 Таможенного кодекса ЕАЭС для отдельных категорий товаров предусмотрено неполное (если декларант не располагает на момент подачи декларации на товары точными сведениями, необходимыми для заявления в ней) и периодическое таможенное декларирование (при перемещении через таможенную границу ЕАЭС товаров двумя или более партиями на одних и тех же условиях в течение периода поставки).

Использование этих особенностей таможенного декларирования при экспорте недобросовестными декларантами отдельных категорий товаров, в частности, лесоматериалов, может повлечь нарушение права ЕАЭС и законодательства РФ о таможенном регулировании, а также создать предпосылки для ухода от ответственности за такие нарушения, считает кабмин.