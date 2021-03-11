МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России со 2 по 9 марта пятую неделю подряд осталась на уровне 0,2%, с начала года потребительские цены выросли на 1,7%, сообщает Росстат.

"За период со 2 по 9 марта 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала марта – 100,2%, с начала года – 101,7%", — говорится в сообщении

Росстат фиксирует инфляцию в 0,2% пятую неделю подряд, до этого — нулевую инфляцию впервые с периода 22-28 сентября.

Минэкономразвития ранее сообщало, что инфляция в России в марте замедлится до 0,5-0,6% в месячном исчислении после 0,8% в феврале.