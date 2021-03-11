МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. ЯТЭК (входит в "А-Проперти" бизнесмена Альберта Авдоляна и является основным газодобытчиком Якутии) по итогам работы в 2020 году впервые за последние 5 лет планирует выплатить дивиденды и может направить на них 500 миллионов рублей, сообщила компания.

"Десятого марта 2021 года состоялось очередное заседание совета директоров ПАО "ЯТЭК", на котором впервые за последние 5 лет принято решение о выплате дивидендов. Согласно рекомендации совета директоров, по итогам деятельности компании в 2020 году на выплату дивидендов планируется направить 500 миллионов рублей", — говорится в сообщении ЯТЭК.

"Размер дивидендов определен с учетом утвержденного бюджета движения денежных средств и инвестиционной программы на 2021 год, и соответствует принятой в декабре 2020 года дивидендной политике", — добавляет компания, отмечая повышение своей финансовой эффективности и снижение долговой нагрузки после смены акционеров.

ЯТЭК в декабре 2020 года утвердила основные элементы стратегии до 2025 года, согласно которой компания должна максимизировать свою публичность, увеличить прозрачность для всех акционеров и участников рынка, а также обеспечить справедливое распределение финансового результата между всеми акционерами посредством осуществления регулярной выплаты дивидендов в размере не менее 30% от чистой прибыли.

"В дальнейшем все мероприятия будут направлены на увеличение капитализации компании и рост акционерной стоимости для всех акционеров", — заключается в релизе.

ЯТЭК — газодобывающая компания, на долю которой приходится более 80% добываемого газа в Якутии. Компания планирует реализовать крупный СПГ-проект мощностью до 18 миллионов тонн — "Якутский СПГ". ЯТЭК перешла под контроль одного из основателей телеком-оператора Yota Альберта Авдоляна осенью 2019 года. Согласно материалам компании, прямая доля владения "А-проперти" в ЯТЭК сейчас составляет 73,2%, еще 25% принадлежит ООО "ТрастЮнион Эссет Менеджмент".