МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в январе снизился на 1,5% к декабрю, а в годовом выражении — упал на 4,9%, сообщает национальное статистическое бюро страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, полагали, что показатель уменьшился на 0,6% в месячном выражении и на 4% — в годовом.

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в январе в месячном выражении сократился на 2,3% при прогнозе снижения на 0,8%. В годовом исчислении показатель снизился на 5,2%, тогда как эксперты ожидали уменьшения на 3,6%.