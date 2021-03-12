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Промпроизводство в Великобритании в январе снизилось сильнее прогноза
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Объем промышленного производства в Великобритании в январе снизился на 1,5% к декабрю, а в годовом выражении — упал на 4,9%, сообщает национальное статистическое бюро страны... ПРАЙМ, 12.03.2021
великобритания, промпроизводство, новости, промышленность, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в январе снизился на 1,5% к декабрю, а в годовом выражении — упал на 4,9%, сообщает национальное статистическое бюро страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, полагали, что показатель уменьшился на 0,6% в месячном выражении и на 4% — в годовом.
Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в январе в месячном выражении сократился на 2,3% при прогнозе снижения на 0,8%. В годовом исчислении показатель снизился на 5,2%, тогда как эксперты ожидали уменьшения на 3,6%.