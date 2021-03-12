МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что послание главы государства Владимира Путина Федеральному Собранию запланировано на 7-8 апреля, отметив, что пока Кремль готовит очный формат мероприятия, но все зависит от эпидемиологического режима.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация об оглашении послания 7-8 апреля.

"Нет, не могу… Никаких дат пока не определено", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, может ли он подтвердить эти даты.

На просьбу прокомментировать информацию о том, что послание пройдет в очном формате, Песков ответил, что пока не может рассказать, "как этот механизм будет выглядеть и к чему готовиться".

"Все будет зависеть от эпидемиологического режима, который будет реализовываться на тот момент. Пока мы готовим сценарий, при котором президент будет выступать перед участниками мероприятия, выступать лично", — добавил пресс-секретарь президента.