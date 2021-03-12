МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Минтруд при назначении выплаты на детей от 3 до 7 лет планирует учитывать при расчете материального положения семьи наличие совершеннолетних детей до 23 лет, обучающихся очно и не состоящих в браке, сообщила пресс-служба ведомства.

Как пояснили в министерстве, в 2020 году совершеннолетние дети не учитывались в составе семьи при расчёте дохода для назначения выплат, хотя, если ребёнок учится очно, он продолжает находиться на содержании родителей.

"Предлагается учитывать детей в возрасте до 23 лет (не состоящих в браке) в составе семьи, если ребёнок учится на очной форме обучения", — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, Минтруд планирует учитывать движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в банковских вкладках при назначении выплаты. При назначении пособия будет учитываться только имущество родителей и детей, отметили в ведомстве. "Подозрительно бедных" лишат детских выплат

Как предполагают в министерстве, к числу получателей выплат будут отнесены семьи, которые владеют, в частности, квартирой или несколькими, если площадь на одного человека менее 24 квадратных метров. Если помещение не признано пригодным для проживания, оно не учитывается. Также семья может владеть домом или несколькими, если площадь на каждого члена семьи менее 40 квадратных метров, одной дачей, гаражом или машиноместом.

У семьи может быть участок земли общей площадью не более 0,25 гектара, нежилое помещение, автомобиль, мотоцикл, трактор, или комбайн, или катер, не старше 5 лет. У семьи также может быть банковский вклад, если годовой доход от процентов не превышает величину прожиточного минимума.

Многодетная семья или семья, где есть ребенок с инвалидностью, может иметь несколько гаражей, машин и мотоциклов.

Семья с новой, до 5 лет, мощной (свыше 250 л.с.) машиной не сможет получить пособие. Исключением является случай, когда речь идет о семье с четырьмя и более детьми с микроавтобусом, в котором более пяти посадочных мест.

Всего на выплаты на детей от 3 до 7 лет за период с 2021 по 2023 годы планируется потратить более 1 триллиона рублей.

"В 2021 году будет выделено 321,5 миллиарда рублей, в том числе 276 миллиарда из федерального бюджета. В 2022 году будет направлено 339,5 миллиарда рублей, в том числе 295,3 миллиарда из федерального бюджета, и в 2023 году — 341,7 миллиарда рублей, в том числе 296,8 миллиарда рублей из федерального бюджета", — сообщили в пресс-службе. Путин подписал указ о новых правилах выплат на детей от 3 до 7 лет

Семья, которая не будет соответствовать новым критериями назначения выплаты на детей от 3 до 7 лет, сможет сохранить уже назначенную выплату до конца срока, на который она была назначена, сообщили в пресс-службе Минтруда. Если семья получила выплату в январе-марте, а в апреле срок пособия истёк из-за достижения ребёнком 8 лет, она все равно может обратиться за расчётом доплаты к ранее полученному пособию с учётом новых правил определения размера выплат.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами. В соответствии с указом президента, с 2021 года размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов и имущественной обеспеченности семьи. Он может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.