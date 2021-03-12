МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Газохимический кластер на Ямале, проекты по развитию Восточного полигона РЖД и инвестиционная программа ГК "Автодор" являются потенциальными новыми получателями средств из Фонда национально благосостояния (ФНБ), заявил РИА Новости руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований Центра стратегических разработок (ЦСР) Даниил Наметкин. Путин поручил подготовить предложения по инвестициям из ФНБ

Президент РФ Владимир Путин в четверг получил правительству в месячный срок представить предложения об инвестировании средств ФНБ. По бюджетному правилу, власти могут вкладывать в значимые для экономики страны проекты средства ФНБ при превышении ликвидной части фонда 7% ВВП. По данным Минфина России на начало марта, ликвидные средства ФНБ сверх 7% порога уже составляют около 580 миллиардов рублей, при этом прогнозируется, что при сохранении текущей конъюнктуры фонд будет ежемесячно пополняться на 180-200 миллиардов рублей.

Эксперты ЦСР назвали проекты, которые потенциально могут претендовать на софинансирование из фонда. В числе первых, по словам Наметкина, — газохимический кластер на Ямале. "В начале 2021 года Путин поручил правительству рассмотреть вопрос увеличения объема средств ФНБ, привлекаемых РФПИ для реализации проектов нефтегазохмической промышленности. Общий объем необходимых инвестиций для создания кластера оценивался губернатором ЯНАО в 3-5 триллионов рублей", — сказал он. Кроме того, эксперт напомнил, что с декабря прошлого года в правительстве уже действует рабочая группа по программе освоения ресурсов Ямала с участием крупнейших компаний: "Газпрома", "Новатэка", "Газпром нефти", РЖД, "Росатома", РФПИ и Совкомфлота.

Второе потенциальное направление использования средств ФНБ – проекты РЖД по развитию Восточного полигона. "Дефицит провозных железнодорожных мощностей в восточном направлении остается одной из главных проблем, сдерживающих рост погрузки, поскольку в Азии находятся рынки сбыта металлов, удобрений, угля и зерна", — отметил Наметкин. Глава Минфина объяснил, в какие проекты нужно вкладывать ФНБ

Он напомнил, что мощности БАМа и Транссиба к концу 2020 года составляли 144 миллиона тонн в год, а в рамках их модернизации планируется увеличить провозную способность в восточном направлении до 180 миллионов тонн в 2024 году и 260-280 миллионов тонн к 2030 году. "Однако рост спроса будет опережать рост пропускной способности". – уверены в ЦСР. Эксперт напомнил, что президент РФ уже давал поручение рассмотреть возможность дополнительного расширения железнодорожной инфраструктуры за счет средств ФНБ.

За счет дополнительного финансирования из ФНБ может быть ускорена и реализация инвестиционной программы ГК "Автодор", полагает Наметкин. Крупнейшие капиталоемкие проекты ГК "Автодор" — например, ЦКАД, как правило, финансируются в том числе и за счет ФНБ. Объем инвестиций в эти проекты на период до 2030 года, по его словам, оценивается в 9,5 триллиона рублей.

Ранее в перечень "самоокупаемых инфраструктурных проектов" включались такие проекты, как ЦКАД, "Ямал СПГ", модернизация БАМа и Транссиба, развитие ж/д инфраструктуры Восточной части БАМа, железная дорога Элегест — Кызыл — Курагино, АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии, нефтехимический комплекс "Западно-Сибирский нефтехимический комбинат", приобретение тягового подвижного состава для РЖД, развитие ж/д инфраструктуры на подходах к портам Северо-Запада России и Азово-Черноморского бассейна.