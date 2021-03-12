МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Для получения пособия на детей от 3 до 7 лет взрослый член семьи на протяжении года должен иметь доходы; исключения составляют особые жизненные ситуации, когда доход может быть "нулевым", а семья все равно получит пособие, рассказали журналистам в пресс-службе Минтруда. Минтруд изменит условия выплат на детей от трех до семи лет

"Для расчёта нуждаемости органы соцзащиты используют сведения о доходах, полученных семьёй за год, предшествующий 4 месяцам до назначения выплаты", — отметили в пресс-службе.

При назначении выплаты учитываются доходы от трудовой и творческой деятельности, предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, проценты по вкладам, доходы от сдачи имущества в аренду, алименты и социальные выплаты.

Также будет действовать правило "нулевого дохода". Для получения пособия взрослый член семьи на протяжении года должен иметь один из вышеперечисленных видов дохода.

"Нулевым" он может быть в ряде случаев. Например, если взрослый ухаживает за детьми в многодетной семье, если единственный родитель ухаживает за ребёнком. Сюда же входит уход за ребёнком до 3 лет, уход за инвалидом, человеком старше 80 лет, обучение на очной форме, если человек младше 23 лет. "Подозрительно бедных" лишат детских выплат

"Нулевой доход " также возможен при срочной службе в армии и 3 месяца после демобилизации, в случае прохождения длительного лечения и 3 месяца после него, а также отбывания наказания и 3 месяца после освобождения, статус безработного при регистрации в центре занятости.

Если суммарно в течение 10 из 12 месяцев у родителей отсутствовал доход по объективной причине, то пособие будет назначено, несмотря на "нулевой доход", добавили в Минтруде.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами. В соответствии с указом президента, с 2021 года размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов и имущественной обеспеченности семьи. Он может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.