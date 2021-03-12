МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Законопроект о сельскохозяйственной продукции и продуктах питания с улучшенными характеристиками — так называемой "зеленой" продукции — на рассмотрение Госдумы в первом чтении планируется вынести 17 марта, следует из ее базы данных.

Документ, внесенный правительством, регулирует отношения, связанные с производством, хранением, транспортировкой, маркировкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками. Российское сельское хозяйство - ложка меда в бочке дегтя

Он направлен на повышение доступности для населения продукции сельского хозяйства, обладающей улучшенными характеристиками, а также информации о ней.

При это используемое в законопроекте словосочетание "сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие с улучшенными характеристиками" применено как аналог мировой "экологичной" маркировки для доведения до потребителя информации об этих аспектах продукции, указывается в пояснительной записке к нему.

"Зеленую" продукцию, согласно документу, будет отличать особая маркировка, при производстве таких товаров будут применяться более жесткие требования к использованию пищевых добавок, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, также предполагается ужесточение требований в отношении содержания тяжелых металлов в удобрениях, которые будут использоваться при производстве этой продукции.

Продукция АПК с улучшенными характеристиками, которую предлагается выделить в отдельный сегмент, это шаг на пути к более качественному и здоровому питанию наших граждан, заявляла ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

По ее словам, сельскохозяйственная продукция, сырьё и продовольствие с улучшенными характеристиками, или "зеленая" продукция, должны быть доступны для широкого круга населения. А у сельского хозяйства России для этого есть все преимущества и возможности, считает вице-премьер.

В среду депутаты также планируют рассмотреть и законопроект-спутник, вносящий изменения в закон "О развитии сельского хозяйства", которые обусловлены введением новых категорий сельхозпродукции, сырья и продовольствия, а также их производителей.

Принятие этих законопроектов поддерживают профильные комитеты Госдумы — по аграрным вопросам и по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Счетная палата РФ.

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