МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в марте, по предварительной оценке, уменьшился только до 83 пунктов с уровня февраля в 76,8 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали, что показатель вырос до 78,5 пункта.

Индекс текущих экономических условий в США в марте, по предварительной оценке, увеличился до 91,5 пункта с 86,2 пункта в феврале. Индекс экономических ожиданий вырос до 77,5 пункта с 70,7 пунктов.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.