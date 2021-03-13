МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Человек получающий зарплату в 30 тысяч в месяц, может накопить на такую же пенсию в будущем. Также и те, кто имеют доход в 300 тысяч в месяц, способны получать столько же на пенсии, рассказали эксперты агентству "Прайм". Способов накопить сегодня предостаточно, но выбирать нужно тот, который больше всего подходит именно вам. Механизмы расчета для людей с кардинально отличающимися доходами также будут разными. Ленивый портфель: как получить доход на бирже, почти ничего не делая

Многое зависит от места жительства, состава семьи, наличия активов – недвижимости, транспорта. Учитывая, что определенную пенсию платит государство, кто-то может вообще не копить и жить чисто на минимальные государственные деньги, поясняет эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Конечно, в идеале иметь либо недвижимость под сдачу и увеличение дохода, либо деньги на брокерском счете. Для прибавки хотя бы в 30 тысяч в месяц в Москве нужно или сдавать квартиру, стоимость которой сейчас начинается от 7 миллионов рублей, или сдавать коммерческую недвижимость стоимостью порядка 3-3,5 миллионов рублей. Еще один вариант — иметь около 3 миллионов рублей в облигациях, отмечает он.

При увеличении желаемого дохода нужно пропорционально увеличивать показатели. Другими словами, для дохода в 100 тысяч рублей после выхода на пенсию необходимо иметь хотя бы 10 миллионов рублей на фондовом рынке или приличные ликвидные активы в недвижимости.

Если у вас пока нет ни миллионов на счетах, ни наследства в виде шикарной квартиры в центре города, копить на старость в достатке придется с нуля.

Для начала необходимо создать себе резерв, равный полугодовым тратам человека или семьи, а затем выбрать подходящий способ инвестирования, советует Кричевский.

После того, как первоначальный капитал для инвестирования на пенсию был сформирован, необходимо выбрать инструмент для его увеличения.

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Основная задача для долгосрочного инвестирования – сохранить свои сбережения и приумножить их. Для этого доходность должна быть выше инфляции и, в случае с Россией, выше девальвации. Лучшим классом активов, обеспечивающих прирост в долгосрочном периоде, являются акции, считает управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

"Специфика развивающих рынков такова, что акции за 1,5-2 года отыгрывают девальвацию национальных валют. Объясняется это просто – большинство компаний являются экспортерами и производителями сырья, то есть, выигрывают от девальвации", — отмечает он.

Как правило, типовой портфель долгосрочного инвестора состоит по большей части из акций, инструменты с фиксированной доходностью занимают меньше половины. Недвижимость и сырье в таком портфеле тоже не имеют высокой доли. Как власти будут регулировать цены и чем ответит рынок

"Высокая доля недвижимости – больше у состоятельных людей, но в России недвижимость плохо показала себя как защитный актив от девальвации", — поясняет Русецкий.

Чтобы иметь пенсию, равную вашей зарплате, необходимо составить портфель из 20% облигаций и 80% российских акций. Инвестировать необходимо каждый месяц по 11-15% от зарплаты. При этом, чем позже вы начнете откладывать, тем выше доля инвестиций, подсчитал эксперт.

НПФ ПОМОГУТ

Еще один способ накопить на безбедную старость — сформировать собственный пенсионный капитал с помощью негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Выплаты от НПФ обычно являются своеобразной надстройкой над платежами от государства. С учетом этого и нужно разрабатывать индивидуальный пенсионный план.

"Обычно для сохранения привычного уровня жизни рекомендуют сберегать по 6-10% от доходов до тех пор, пока вместе с полученным инвестиционным доходом не будет сформирован пенсионный капитал, рассчитанный на 250-300 выплат. Чем раньше начать формировать негосударственную пенсию, тем меньше нужно отчислений", — рассказал глава центра аналитики НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.

Чтобы решить, нужно ли человеку формировать добровольную пенсию, эксперт рекомендует оценить свои пенсионные права от государства, получив соответствующую справку от ПФР на Какие товары и услуги опасно брать в кредит

Если их будет недостаточно, нужно понять, компенсируют ли нехватку страховой или иной пенсии от государства другие накопления в банковских депозитах, в виде недвижимости и тому подобное, говорит Биезбардис.

Если нет, то с учетом текущей выгодности негосударственное пенсионное обеспечение может стать весьма привлекательным средне- и долгосрочным способом размещения сбережений, заключил он.​