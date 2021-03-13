МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Минтруд предложил утвердить за 2020 год индекс роста среднемесячной зарплаты в России, от которого, в частности, зависит размер дополнительных выплат к пенсиям летчиков и шахтеров, в размере 1,06. Об этом говорится в проекте соответствующего постановления, который сейчас проходит общественное обсуждение. В ПФР напомнили, как будут назначаться пенсии по возрасту в 2021 году

Министерство исходит из данных Росстата, согласно которым темп роста среднемесячной начисленной зарплаты за прошедший год составил 106%.

"Проект постановления носит технический характер, направленный на ежегодное нормативное закрепление актуального значения среднемесячной заработной платы для использования в расчете доплаты к пенсиям летчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности", — пояснили "Российской газете" в Минтруде.

К 1 января этого года численность пенсионеров из числа летного состава, получающих соответствующую доплату к пенсии, составила 38 тысяч человек. Средний размер доплаты составил 7 468 рублей. А численность пенсионеров из числа работников угольной промышленности, имеющих право на доплату, составила 52,8 тысячи человек. Средний размер ее составил 3 486 рублей.

В ведомстве пояснили, что такая доплата — это отраслевой механизм дополнительного социального обеспечения: работодатели в течение года уплачивают за таких сотрудников допвзносы, которые потом идут на дополнительные выплаты помимо основной части пенсий.

Размер таких доплат устанавливается, исходя из сумм указанных дополнительных взносов. В расчете участвуют несколько показателей, в том числе и среднемесячная зарплата в России. Этот показатель постоянно актуализируется с учетом его естественного роста, добавили в Минтруде.

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