МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Реконструкцию всех развязок Московской кольцевой автодороги планируют завершить в 2023 году, сообщил Информационный центр Правительства Москвы.

Речь идет о работах по реконструкции дорожных развязок на пересечениях МКАД с вылетными магистралями. Трасса "Таврида" вошла в перечень автодорог федерального значения

«В апреле начнутся работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД и Липецкой улицы. Уже начались работы на развязке у Алтуфьевского шоссе, также продолжатся работы на Осташковском шоссе. Полностью завершить все эти работы мы планируем в 2023 году», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Сообщается, что реконструкция улучшит пропускную способность МКАД и прилегающих трасс на 10-15%.

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