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Московские власти назвали сроки готовности развязок на МКАД
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Реконструкцию всех развязок Московской кольцевой автодороги планируют завершить в 2023 году, сообщил Информационный центр Правительства Москвы. Речь идет о работах по... ПРАЙМ, 13.03.2021
росавтодор, дороги, мкад, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Реконструкцию всех развязок Московской кольцевой автодороги планируют завершить в 2023 году, сообщил Информационный центр Правительства Москвы.
Речь идет о работах по реконструкции дорожных развязок на пересечениях МКАД с вылетными магистралями.
«В апреле начнутся работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД и Липецкой улицы. Уже начались работы на развязке у Алтуфьевского шоссе, также продолжатся работы на Осташковском шоссе. Полностью завершить все эти работы мы планируем в 2023 году», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Сообщается, что реконструкция улучшит пропускную способность МКАД и прилегающих трасс на 10-15%.
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