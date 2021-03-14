СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – ПРАЙМ. Стоимость ялтинской опреснительной станции составит около трех миллиардов рублей, готовится технико-экономическое обоснование проекта, сообщил журналистам в субботу глава Крыма Сергей Аксенов. Евросоюз продлил персональные санкции по Украине

"Уверен, что только опреснение даст гарантированный результат. По ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование, примерный объем средств примерно около трех миллиардов рублей, источники финансирования есть. В принципе к работе уже приступили", — сказал Аксенов в ходе брифинга по итогам поездки в Крым министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Он добавил, что технические параметры установки и производитель названы не были из-за санкционного режима.

Ранее Аксенов заявил, что подрядчик готов приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы решить проблему дефицита воды. Он заявил, что первые опреснительные установки расположат в поселке Фрунзе Сакского района для водоснабжения Симферополя и в Ялтинском регионе. В свою очередь, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что опреснение воды в Крыму – запасной вариант и крайняя мера. Окончательное решение примут после первого квартала этого года.

Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах.

Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.

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