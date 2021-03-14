МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. России надо активнее двигаться к прогрессивной шкале НДФЛ, считает заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. Комитет Госдумы одобрил проект об онлайн-вычетах по НДФЛ

"Нужно более активно двигаться в сторону прогрессивной шкалы НДФЛ. Она предполагает существенно более высокие доходы для существенно более богатых людей. Профсоюзы об этом говорили еще раньше и активнее Зюганова", — сказал Шершуков РИА Новости.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем Telegram-канале предложил ввести повышенный налог на "подозрительно богатых" россиян. Так он отреагировал на сообщения о новых критериях получения выплаты на детей от трех до семи лет.

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