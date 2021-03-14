2021-03-14T16:15:21+03:00
2021-03-14T16:15:21+03:00
2021-03-14T16:15:21+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210314/833232181.html
Профсоюзы призвали двигаться к прогрессивной шкале НДФЛ
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
России надо активнее двигаться к прогрессивной шкале НДФЛ, считает заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. "Нужно более активно... ПРАЙМ, 14.03.2021
ндфл, профсоюз, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83228/32/832283211.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83228/32/832283211.jpg
https://1prime.ru/images/83228/32/832283210.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83228/32/832283210.jpg
https://1prime.ru/images/83228/32/832283209.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83228/32/832283209.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210118/832833435.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. России надо активнее двигаться к прогрессивной шкале НДФЛ, считает заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.
"Нужно более активно двигаться в сторону прогрессивной шкалы НДФЛ. Она предполагает существенно более высокие доходы для существенно более богатых людей. Профсоюзы об этом говорили еще раньше и активнее Зюганова", — сказал Шершуков РИА Новости.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем Telegram-канале предложил ввести повышенный налог на "подозрительно богатых" россиян. Так он отреагировал на сообщения о новых критериях получения выплаты на детей от трех до семи лет.
Читайте также:
Путин подписал закон о повышении НДФЛ для сверхдоходов