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Партия Меркель показала рекордно низкий результат на выборах
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Немецкая Христианско-демократическая партия (ХДС) 14 марта показала худший в истории результат на региональных выборах в аден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце, сообщили РИА Новости... ПРАЙМ, 14.03.2021
выборы, германия, ангела меркель, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Немецкая Христианско-демократическая партия (ХДС) 14 марта показала худший в истории результат на региональных выборах в аден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце, сообщили РИА Новости.
Руководство партии считает, что провал может быть связан с пандемия коронавируса и так называемый "масочный скандал" в ХДС и партии Христианско-социальный союз, когда за неделю до голосования двух депутатов заподозрили в том, что они получали вознаграждения за посредничество в закупках масок. Инцидент привел к отставке депутатов и к репутационному пятну на партии.
Сообщается, что для ХДС исход выборов стал худшим в истории.
В Баден-Вюртемберге партия получала меньше 30% в 2016 году, когда набрала 27%. Сейчас поддержка еще меньше — 23%. В Рейнланд-Пфальце ХДС впервые получила меньше 30%. Самый худший результат был также в 2016 году — 31,8%. Теперь поддержка партии находится на уровне 27%.
"Я хочу со всей ясностью сказать, что сегодняшний выборный вечер для ХДС нельзя назвать хорошим. Как в Баден-Вюртемберге, так и в Рейнланд-Пфалце мы хотели другого результата", — сказал генсек партии Пауль Цимиак на берлинской пресс-конференции.
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