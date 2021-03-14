МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Немецкая Христианско-демократическая партия (ХДС) 14 марта показала худший в истории результат на региональных выборах в аден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце, сообщили РИА Новости.

Руководство партии считает, что провал может быть связан с пандемия коронавируса и так называемый "масочный скандал" в ХДС и партии Христианско-социальный союз, когда за неделю до голосования двух депутатов заподозрили в том, что они получали вознаграждения за посредничество в закупках масок. Инцидент привел к отставке депутатов и к репутационному пятну на партии.

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В Баден-Вюртемберге партия получала меньше 30% в 2016 году, когда набрала 27%. Сейчас поддержка еще меньше — 23%. В Рейнланд-Пфальце ХДС впервые получила меньше 30%. Самый худший результат был также в 2016 году — 31,8%. Теперь поддержка партии находится на уровне 27%.

"Я хочу со всей ясностью сказать, что сегодняшний выборный вечер для ХДС нельзя назвать хорошим. Как в Баден-Вюртемберге, так и в Рейнланд-Пфалце мы хотели другого результата", — сказал генсек партии Пауль Цимиак на берлинской пресс-конференции.

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