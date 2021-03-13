МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Член Бунднстага рассказала, почему Германия заинтересована в завершении "Северного потока 2". США изучают дополнительные санкции против "Северного потока 2"

ФРГ имеет собственные энергетические интересы — ей важно не попасть в энергетическую зависимость от ограниченного числа поставщиков, заявила РИА Новости сопредседатель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ), член Бундестага Алис Вайдель.

"У Германии есть собственные энергетические интересы. Важно, чтобы наша страна по возможности не попала в зависимость от малого количества поставщиков энергии. Поэтому завершение проекта "Северный поток 2" необходимо. То, что у США тоже есть свои интересы, понятно. Вместе с тем санкционная политика всегда вредит обеим сторонам", — отметила Вайдель.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Ранее в администрации президента США Джо Байдена признали, что Штаты оказались в трудном положении из-за "Северного потока 2", так как стремятся помешать реализации проекта, но в то же время хотят укрепить отношения с Германией, которая выступает за продолжение строительства трубопровода.