НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мар — ПРАЙМ. Индия вышла на четвертое место в мире по размеру золотовалютных резервов, опередив Россию, следует из данных Центробанка страны.

ЦБ Индии оценивает объем резервов в 580,29 миллиарда долларов, при этом активы в иностранной валюте составляют 539,6 миллиарда, в золоте — 34,2 миллиарда, в специальных правах заимствования — 1,5 миллиарда и в резервной позиции в МВФ — 4,9 миллиарда.

По данным ЦБ Индии, за прошлый месяц резервы выросли на 689 миллионов долларов и составили 584,554 миллиарда долларов, а в январе уровень золотовалютных запасов достиг рекордного уровня в 590,18 миллиарда долларов. Вместе с тем на отчетной неделе, закончившейся 5 марта, произошло падение резервов в связи со снижением валютных активов. Индия ставит палки в колеса восстановлению спроса на нефть

При этом, согласно последним обнародованным данным Центробанка России на 5 марта, золотовалютные резервы Российской Федерации составляют 580,1 миллиарда долларов, это пятый показатель в мире.

Первое место по объему золотовалютных резервов занимает Китай, за ним следуют Япония и Швейцария.

Ранее центробанк Индии рекомендовал укрепление валютных резервов. Глава банка Шактиканта Дас заявил, что центральные банки развивающихся рынков должны создавать резервы для предотвращения любых внешних шоков, независимо от того, будут ли они находиться под наблюдением США.