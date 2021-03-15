МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочные рейтинги были также подтверждены на уровне "В".

Агентство ждет, что ВВП страны вырастет на 4% в 2021 году после сокращения на 4,2% в 2020 году, что отражает стабилизацию ситуации в области общественного здравоохранения и восстановление спроса. "На 2021 год мы прогнозируем уверенное восстановление во втором квартале. Приток денежных переводов и меры государственной поддержки, включая повышение пенсий и заработной платы, должны поддержать восстановление потребления", — добавляет S&P. Утечка на трубопроводе в ХМАО может обойтись без последствий

При этом основным риском для экономики страны остается эпидемиологическая ситуация — в частности, медленные темпы прививок от нового коронавируса и нерешительность населения в отношении вакцинации на фоне роста числа заражений.

Отмечается также, что рейтинги Украины ограничены ее низким доходом на душу населения и институтами.

Аналитики добавляют, что рейтинги страны могут быть повышены, если государственные финансы будут консолидироваться быстрее, чем прогнозируется в настоящее время. "Это может быть результатом более активного восстановления экономики и дискреционной политики", — добавляют эксперты. Рейтинг также может повыситься, если показатели внешней ликвидности Украины превзойдут прогнозы агентства.