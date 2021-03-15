МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Правительство России совместно с профильными министерствами разрабатывает программу инвестиционного роста "Новый инвестиционный цикл". Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Куда пойдут агрессивные и консервативные инвесторы в этом году

Её запуск был анонсирован в январе премьер-министром Михаилом Мишустиным. На данный момент рассматриваются четыре проекта: изменения в режим защиты вложений капитала, подготовка условий для запуска инвестиционных проектов в регионах России, перепроектирование правил промышленного строительства и новые механизмы финансирования инвестпроектов.

Данные реформы направлены в поддержку среднего и крупного частного бизнеса. В последние годы объём инвестиций снижается, поэтому ключевым моментом повестки станет совершенствование режима инвестиционных соглашений — СЗПК 2.0. Основными плюсами для инвесторов являются гарантии регулирования и возможность возмещения затрат на инфраструктуру, своеобразный "кэшбэк".

Один из источников издания, близкий к правительству, отметил, что "в законодательство о СЗПК будут вноситься изменения, в частности будет расширяться состав затрат, возмещаемых бизнесу в рамках реализации инвестпроектов. Это и называется кэшбэком".

Отмечается, что Минэкономразвития рассматривает возможность использования как субсидий на компенсацию, так и налоговый вычет или же их комбинацию.