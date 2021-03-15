МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Российские IT-компании могут на законодательном уровне освободить от плановых проверок пожарного надзора, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования РФ, трудовой инспекции и других организаций, сообщает в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на имеющийся в её распоряжении документ.

Эта мера вошла в так называемый второй пакет поддержки отрасли, поступивший на рассмотрение профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

В пресс-службе Чернышенко газете сообщили, что такая инициатива прозвучала от отрасли. Такая мера должна создать более комфортные условия для ведения бизнеса в сфере IT при введении новых льготных налоговых ставок. Зачем мировую экономику заливают долларами и евро

Как сообщает газета, в случае одобрения идеи правительством федеральный закон, закрепляющий новую льготу, может быть разработан к осени текущего года, ответственными ведомствами в таком случае будут определены Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС. В Минцифры уточнили, что о том, на какой срок может быть введен мораторий на проверки, до принятия финального решения говорить рано, пишет издание.

Замглавы Минцифры Максим Паршин пояснил, что при подготовке второго пакета мер поддержки IT отраслевые ассоциации выражали обеспокоенность, что контрольно-надзорные органы будут проявлять "излишнее внимание" к участникам рынка, которые воспользуются новыми налоговыми льготами первого пакета.

В первый, уже действующий пакет мер поддержки отрасли вошли в основном налоговые льготы, среди них снижение социальных взносов для IT-компаний с 14 до 7,6%, налога на прибыль – с 20 до 3% и обнуление ставки НДС. Также в пакете мер – поддержка спроса на отечественные IT-решения и субсидирование новых разработок, отмечает газета.