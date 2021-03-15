МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Инициатива введения в России налогового вычета за занятия спортом является правильной, особенно в части несовершеннолетних детей, при этом расходы на покупку инвентаря также стоит включить в вычет, прокомментировал РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.
Госдума сейчас рассматривает законопроект о вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги. Ко второму чтению законопроекта подготовлена поправка, согласно которой налогоплательщик может также получать вычет за оплату занятий своих несовершеннолетних детей спортом.
"Что касается спорта, мне кажется, что это правильная инициатива, особенно в части вычетов на несовершеннолетних детей. На сегодняшний день развитие спорта серьезнейшим образом ограничено в связи с высокой стоимостью занятий. Найти бесплатные секции крайне сложно, я уже молчу про спортивный инвентарь. Поэтому, на мой взгляд, покупку инвентаря также стоит включить в налоговый вычет, а максимальные суммы компенсации должны быть приличными", — прокомментировал Микаелян.
По мнению эксперта, систему налоговых вычетов в России стоило бы серьезно развить. "Сама по себе тема налоговых вычетов – это один из немногих реально рыночных и таргетированных способов помощи людям, поскольку человек получает компенсацию и поддержку от государства по конкретным произведенным им расходам", — отметил он.
https://1prime.ru/state_regulation/20210315/833236639.html