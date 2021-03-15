МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Инициатива введения в России налогового вычета за занятия спортом является правильной, особенно в части несовершеннолетних детей, при этом расходы на покупку инвентаря также стоит включить в вычет, прокомментировал РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

Госдума сейчас рассматривает законопроект о вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги. Ко второму чтению законопроекта подготовлена поправка, согласно которой налогоплательщик может также получать вычет за оплату занятий своих несовершеннолетних детей спортом. Как власти будут регулировать цены и чем ответит рынок

"Что касается спорта, мне кажется, что это правильная инициатива, особенно в части вычетов на несовершеннолетних детей. На сегодняшний день развитие спорта серьезнейшим образом ограничено в связи с высокой стоимостью занятий. Найти бесплатные секции крайне сложно, я уже молчу про спортивный инвентарь. Поэтому, на мой взгляд, покупку инвентаря также стоит включить в налоговый вычет, а максимальные суммы компенсации должны быть приличными", — прокомментировал Микаелян.

По мнению эксперта, систему налоговых вычетов в России стоило бы серьезно развить. "Сама по себе тема налоговых вычетов – это один из немногих реально рыночных и таргетированных способов помощи людям, поскольку человек получает компенсацию и поддержку от государства по конкретным произведенным им расходам", — отметил он.