МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею о дополнительном дальневосточном гектаре для тех, кто успешно освоил первый; попросил профильные министерства подготовить соответствующие предложения.

На совещании с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока он напомнил, что такое предложение прозвучало от предпринимателя Михаила Утробина. Бизнесмен предложил скорректировать правила механизма, чтобы при удачном освоении гектара у человека была бы возможность получить еще один такой участок для ведения хозяйства.

"Он (предприниматель — ред.) сам успешно развивает свое дело — и взял еще 10 гектаров для расширения производства, но уже вне программы. То есть государство помогло его бизнесу на старте, чтобы выйти на путь развития. Это как раз то, ради чего мы запускали все программы. Таким людям, конечно, надо помогать", — отметил Мишустин. Как накопить на пенсию, равную вашей зарплате

"Предложение о дополнительном гектаре успешно работающим предпринимателям очень правильное, надо расширять возможности программы. Но только у меня один вопрос, почему до сих пор не созданы такие условия и поручение, которое было тогда дано, не выполнено", — добавил глава кабмина, обращаясь к участникам совещания.

Он попросил оперативно исполнить поручение и доложить ему о результатах.

Программа "Дальневосточный гектар" была запущена в 2016 году. Она позволяет гражданам РФ выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок на Дальнем Востоке. За время работы программы участки получили более 90 тысяч человек.