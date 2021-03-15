МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Законопроект, позволяющий бесплатно взять второй "дальневосточный гектар" при удачном освоении первого, внесен в правительство, сообщил РИА Новости глава Минвостока Алексей Чекунков.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в понедельник напомнил, что в ходе его рабочей поездки по региону обсуждалась тема получения "дальневосточного гектара", в частности, было предложено при его удачном освоении давать желающим возможность получить еще один участок для ведения хозяйства. Мишустин потребовал оперативно исполнить его поручение, касающееся возможности расширения программы "Дальневосточный гектар".
"Законопроект о втором гектаре уже внесен в правительство. Документом предусмотрена возможность предоставления второго гектара участникам программы "Дальневосточный гектар", которые успешно осваивают первый участок и получили его в собственность бесплатно или в долгосрочную аренду по своему выбору. Второй гектар можно будет безвозмездно получить уже в августе этого года без бюрократических процедур и в онлайн-режиме, подав заявление на сайте "НаДальнийВосток.рф"", — рассказал Чекунков.
Программа "Дальневосточный гектар", позволяющая гражданам РФ выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок на Дальнем Востоке, была запущена в 2016 году. За время работы программы участки получили более 90 тысяч человек.
https://1prime.ru/state_regulation/20210315/833238586.html