МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Законопроект, позволяющий бесплатно взять второй "дальневосточный гектар" при удачном освоении первого, внесен в правительство, сообщил РИА Новости глава Минвостока Алексей Чекунков.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в понедельник напомнил, что в ходе его рабочей поездки по региону обсуждалась тема получения "дальневосточного гектара", в частности, было предложено при его удачном освоении давать желающим возможность получить еще один участок для ведения хозяйства. Мишустин потребовал оперативно исполнить его поручение, касающееся возможности расширения программы "Дальневосточный гектар". Утечка на трубопроводе в ХМАО может обойтись без последствий

"Законопроект о втором гектаре уже внесен в правительство. Документом предусмотрена возможность предоставления второго гектара участникам программы "Дальневосточный гектар", которые успешно осваивают первый участок и получили его в собственность бесплатно или в долгосрочную аренду по своему выбору. Второй гектар можно будет безвозмездно получить уже в августе этого года без бюрократических процедур и в онлайн-режиме, подав заявление на сайте "НаДальнийВосток.рф"", — рассказал Чекунков.

Программа "Дальневосточный гектар", позволяющая гражданам РФ выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок на Дальнем Востоке, была запущена в 2016 году. За время работы программы участки получили более 90 тысяч человек.