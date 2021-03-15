МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Рецессия в российской экономике закончилась. Об этом свидетельствует бюллетень "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленный НИУ "Высшая школа экономики". По словам экспертов, на это указывает рост основных макропоказателей в течение двух кварталов подряд в конце 2020 года. Экономическим центрам мира предсказывают скорое затопление

ВВП России и объем инвестиций росли в двух последних кварталах 2020 года. В частности, ВВП увеличился в квартальном выражении на 4,2% и 1,7% соответственно, а инвестиции в основной капитал — на 1,2% и 0,4% соответственно.

Отмечается, что пандемия коронавируса предоставила возможности для развития отраслей, производящих товары и услуги, востребованные в условиях самоизоляции и ограничений.

Положительную роль в преодолении кризиса в экономике сыграли правительственные меры поддержки спроса и предложения.

помимо этого, ориентированные на экспорт отрасли, в том числе сельское хозяйство получили возможность увеличить поставки за рубеж на фоне ослабления рубля и дефицита продовольствия в ряде стран, подчеркивает ВШЭ.

ВВП России сократился в 2020 году на 3,1%. ВШЭ отметило, что "это немного хуже показателя кризисного 2015 года (- 2%), но заметно лучше показателя 2009 года (- 7,8%). Впервые за постсоветское время Россия пережила более мягкую рецессию, чем мир в целом".

В бюллетене также говорится о том, что в перспективе, при условии продолжения восстановления экономики и отсутствии третьей волны пандемии, серьезного оживления инвестиционной активности (5% в год и более) можно ожидать не ранее 2022 года.