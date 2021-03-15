МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Высока вероятность того, что Федеральная резервная система США повысит прогнозы роста экономики США по итогам заседания на следующей неделе. Однако даже если руководство центрального банка ожидает улучшения перспектив, маловероятно, что оно решится на изменение денежно-кредитной политики. Нефть растет, рубль падает: что будет с курсом к началу лета

Очередное заседание ФРС состоится во вторник и среду на следующей неделе. Как ожидается, центральный банк оставит без изменений текущие настройки денежно-кредитной политики и повысит оценку роста экономики, а также, возможно, инфляции, по сравнению с последними прогнозами, представленными в декабре. Кроме того, ФРС может выразить ожидания относительно более стремительного падения безработицы.

Аналитики ожидают повышения прогнозов роста экономики США из-за позитивного влияния со стороны вакцинации, принесшей облегчение после болезненного для экономики года, а также благодаря многоэтапным и обильным программам государственной поддержки. Центральный банк же при этом продолжает осуществлять меры поддержки экономики.

Представители ФРС воздерживались от сигналов относительно пересмотра прогнозов, однако недавно глава ФРС-Чикаго Чарльз Эванс отметил, что индикаторы указывают на укрепление экономики.

"Полагаю, что индикаторы будут более сильными, чем мы ожидали в последний раз", — сказал он, ссылаясь на декабрьские прогнозы ФРС.

В конце 2020 года в ФРС ожидали, что рост ВВП США в 2021 году составит 4,2% и замедлится до 3,2% в 2022 году, тогда как безработица упадет с текущих 6,2% до 5% в 2021 году и снизится до 4,2% к концу 2022 года.

Некоторые аналитики пересмотрели в сторону повышения собственные прогнозы роста ВВП США, и некоторые представители центрального банка также говорили об ожидаемом ускорении активности на 5%-6% в 2021 году. Это указывает на пересмотр вверх прогнозов ФРС.

Несмотря на то, что руководство ФРС старается показать важность не только уровня безработицы, но и совокупности факторов, влияющих на рынок труда, их позиция относительно безработицы по-прежнему очень важна.

Что касается инфляции, то сложно предугадать инфляционные ожидания ФРС. Представители центрального банка просигнализировали, что ожидают временного скачка инфляционного давления на фоне нарастания импульса в экономике страны, но они не ожидают длительного и резкого повышения цен. Некоторые данные указывают на рост инфляционных ожиданий в определенных регионах страны.

По итогам заседания в декабре руководство ФРС прогнозировало достижение целевого уровня инфляции 2% не ранее 2023 года. Они ожидали, что индекс цен расходов на личное потребление (PCE) вырастет на 1,8% в 2021 году и повысится на 1,9% в 2022 году. Базовый же индекс PCE, не учитывающий волатильных цен на продукты питания и энергоносители, продемонстрирует аналогичные темпы роста. Сможет ли ФРС держать инфляцию под контролем?

Экономисты Goldman Sachs в недавно опубликованной записке для клиентов пишут, что годовой рост базового индекса цен расходов на личное потребление в США в апреле составит 2,4% против 1,5% в январе. Вероятно, повышение показателя к концу года будет равно 2%, что намного выше уровней, ожидавшихся ФРС три месяца назад.

Представители ФРС говорили о том, что не будут предпринимать каких-либо мер денежно-кредитной политики в случае разгона инфляции, пока она не вышла из-под контроля. Однако не ясно, как именно они будут учитывать динамику ценового давления в прогнозах.

В Capital Economics говорят, что позиция ФРС, предполагающая временный характер повышения ценового давления в краткосрочной перспективе, "может оправдать сохранение прогнозов относительно инфляции на следующие несколько лет почти без изменений". "Это также может означать, что инфляция превысит целевой уровень, учитывая прогнозируемое достижение базовой инфляцией 2% уровня к концу 2023 года", — добавляют они.

Какими бы ни были изменения в прогнозах ФРС, многие аналитики считают самыми важными прогнозы центрального банка относительно динамики процентных ставок. В декабре руководство ФРС ожидало сохранения почти нулевых ставок до 2023 года, и никто из руководителей центрального банка не демонстрировал склонности к повышению ставок.

Экономисты Jefferies 5 марта сообщили клиентам, что "ФРС пересмотрит срок достижения инфляцией 2% уровня с 2023 года до 2022 года, но вероятно, еще слишком рано говорить об изменении ожиданий относительно показателей инфляции".

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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